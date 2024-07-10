Hazır giyim sektöründe kepenkler tek tek kapanıyor

Haziran ayı, Türkiye hazır giyim sektörü için zorlu geçti. Global ekonomik durgunluk, siyasi seçimler ve savaş koşulları gibi çeşitli faktörler nedeniyle ihracatta büyük bir düşüş yaşandı. Sektördeki ihracat, yüzde 21,3 oranında azalırken, çelik sektörü bu durumdan yararlanarak en fazla ihracat yapan sektörler arasında üçüncü sıraya yükseldi. Hazır giyim sektörü temsilcileri, fiyat rekabetindeki zorluklar ve döviz kuru baskısının sürmesi sebebiyle, beklenen ihracat artışının maalesef gerçekleşmediğini ifade etti.

2 BİNDEN FAZLA ŞİRKET KAPANDI

Türkiye'nin hazır giyim ve tekstil sektörleri, yıllık ihracat rakamlarıyla 30 milyar dolar barajını aşarak dış ticarette fazla veren ender alanlardan biri olarak dikkat çekiyor. Sektör son zamanlarda iflaslar ve işletme kapanışları ile zor günler geçiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun son açıkladığı verilere göre, Nisan 2024 itibarıyla, sektörde faaliyet gösteren işletme sayısı 42 bin 434'ten 40 bin 214'e geriledi, istihdam ise 673 binden 600 bine düştü. Böylece, tekstil sektörüyle birleştiğinde, toplamda 200 bin kişilik bir istihdam kaybına yol açarak, istihdam sayısını 993 bine indirdi.

TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclisi Başkanı Şeref Fayat, Türkiye'nin yüksek maliyetler sebebiyle rekabet avantajını yitirdiğini belirtti. Fayat'a göre, Türkiye'nin Mısır ile %30, Bangladeş ile %50, Vietnam ile ise %60 oranında bir fiyat farkı bulunuyor. Son bir yıl içinde enerji dışındaki girdi maliyetlerinin %110-120 oranında arttığını, buna karşın döviz kurlarının sadece %27 yükseldiğini ifade eden Fayat, bu durumun firmaların iş yapamamasına ve zarar etmesine neden olduğunu söyledi. Fayat, sektörün daha yüksek katma değerli ürünler üreterek orta ve üst segmentlere yönelmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) raporlarına göre, en büyük 20 ihracat pazarı göz önünde bulundurulduğunda, sektörün ihracatı 15 ülkede azalma gösterdi. İsrail'e ihracatta %52'lik bir düşüş yaşanırken, Rusya'ya %42 ve Libya'ya ise %40 oranında azalma kaydedildi. Buna karşılık, Polonya'ya yapılan ihracat %46,6 oranında artış gösterdi. Kilogram başına düşen hazır giyim ihracat değeri de 15,74 dolardan 15,31 dolara düştü. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya ise, bu düşüşün ana sebebinin hammadde fiyatlarındaki yüksek artış olduğunu dile getirdi.