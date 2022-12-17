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Hazır giyimde 19,5 milyar dolarlık rekor ihracat

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, bu yılın 11 ayında 19 milyar 501 milyon dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek ocak-kasım dönemi ihracatına imza attı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 13:33
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Hazır giyim ve konfeksiyondan 11 ayda 19,5 milyar dolarlık rekor ihracat

Hazır giyimde 19,5 milyar dolarlık rekor ihracat
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,9 artarak 21,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle bu zamana kadarki en yüksek kasım ayı ihracatına ulaşılmış oldu.

Ocak-Kasım 2022'de ihracat, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 13,9 artarak 231,2 milyar dolara taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 253,4 milyar doları aştı.

Kasım 2021'de 1 milyar 729 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, bu yılın aynı döneminde yüzde 5,4 azalışla 1 milyar 635 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Ocak-Kasım 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artışla 19 milyar 501 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylelikle sektör, tüm zamanların en yüksek ocak-kasım dönemi ihracatına ulaştı.

Sektörün geçen ayki ihracatının 1,1 milyar dolarlık bölümü İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 113 milyon dolarla İzmir ve 104 milyon dolarla Bursa takip etti.

Sektörün bu yılın ocak-kasım döneminde yaptığı 19,5 milyar dolarlık ihracatın da 13,5 milyar doları İstanbul'dan, 1,6 milyar doları Bursa'dan ve 1,3 milyar doları İzmir'den gerçekleştirildi.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 268 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı, 175 milyon dolarla İspanya ve 131 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi.

Sektör, ocak-kasım döneminde ise Almanya'ya 3,3 milyar dolar, İspanya'ya 2,5 milyar dolar ve Birleşik Krallık'a 1,9 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 920 milyon dolarla AB ülkeleri birinci, 200 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu ikinci ve 188 milyar dolarla diğer Avrupa ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.

 

Bu yılın 11 ayında AB ülkelerine 12 milyar dolar, diğer Avrupa ülkelerine 2,5 milyar dolar ve Orta Doğu ülkelerine 1,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

TİM verilerine göre, geçen ay 181 ülke ve bölgeye ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 7,5 pay aldı.

Bu yılın 11 ayında ise 214 ülke ve bölgeye ihracat yapan sektör, ülkenin toplam ihracatında yüzde 8,4 paya sahip oldu.

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