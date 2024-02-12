Hazıra dağlar dayanmaz atasözünün anlamı nedir?

Hazıra dağlar dayanmaz atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Kişinin elinde ne kadar çok mal ve mülk ya da para olursa olsun, üretmeden tüketmek kısa sürede eldeki her şeyi bitirecektir. Bu durumu anlatmak amacıyla 'hazıra dağ dayanmaz' atasözü kullanılmaktadır.

Bu küçük miktar paralar için kolay anlaşılır bir durum olarak tanımlanır. Miktar fazla olunca insanlar bu gerçeği göz ardı etmeye meyilli olur.

HAZIRA DAĞLAR DAYANMAZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Şu elindeki avucundakine sahip çık, hazıra dağlar dayanmaz..."