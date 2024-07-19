Haziran'da en çok satışı yapılan otomobil markası belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK haziran ayına ait motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. TÜİK'e göre geçen ay trafiğe kaydı gerçekleştirilen taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artış gösterdi. Böylece Hazira ayında trafiğe 198 bin 581 araç giriş yapmış oldu. Aynı dönemde trafikten kaydı silinen araç sayıs 1889 olarak kayıtlara geçti.

KAYDI YAPILANLARIN YÜZDE 50'SİNDEN FAZLASI MOTOSİKLET OLDU

Haziran ayında trafiğe giriş yapan taşıtların yüzde 50,2'si motosiklet oldu. Kaydı yapılan araçların yüzde 38,1'ini ise otomobiller oluşturdu. Geri kalan kısım ise kamyonet, traktör, kamyon, minibüs, otobüs ve özem amaçlı taşıtlardan oluştu.

TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 30 MİLYONA YAKLAŞTI

TÜİK verilerine göre Türkiye'de yollardakı araç sayısı geçen yılın haziran ayına göre yüzde 8,9 artış gösterdi ve 30 milyon sınırına geldi. Türkiye'deki toplam araç sayısı 29 milyon 987 bin 701'e yükseldi.

Haziran sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların kayıtlı taşıtların yüzde 52,5'ini otomobil, yüzde 18,8'ini motosiklet, yüzde 15,3'ünü kamyonet, yüzde 7,4'ünü traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

EN ÇOK SATIŞI YAPILAN ARAÇ RENAULT OLDU

Haziranda trafiğe kaydı yapılan otomobiller listesinde ilk sırayı Renault aldı. Çinli otomobil firması Chery ikinci sıraya oturdu, Fiat üçüncü sırada yer aldı.İşte yüzdelik sırasına göre otomobil markaları şöyle:

1-Yüzde 12,5 Renault

2-Yüzde 10,3 Chery

3-Yüzde 9 Fiat,

4-Yüzde 5,6 Citroen

5-Yüzde 5,6 Volkswagen

6-Yüzde 5,3 Hyundai

7-Yüzde 4,7 Peugeot

8-Yüzde 4,4 Opel,

9-Yüzde 4,2 Toyota

10-Yüzde3,9 Honda,

11-Yüzde 3,8 Skoda

12-Yüzde 3,5 Dacia

13-Yüzde 2,8 Mercedes-Benz

14-Yüzde 2,6 Ford

15-Yüzde 2,2 BMW

16-Yüzde 2,1 MG

17-Yüzde 1,8 Nissan

18-Yüzde 1,5 Seat

19-Yüzde 1,3 Kia

20-Yüzde 1 Audi ve yüzde 12,1'i diğer markalar