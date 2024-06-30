Haziranda kar ve pekmez keyfi

Ülkenin dört bir tarafında sıcak etkisini gösterirken, Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar eksik olmuyor.

İspir'in karla kaplı dağlarında yaşayan ve yöre halkı tarafından 'Dağların Oğlu' olarak bilinen, kendini doğal yaşama adayan profesyonel dağcı Bülent Erkan, dut pekmezini kara döküp kaşıkla yedi.

Kış döneminde yaptığı igloda kalan Erkan, yaban hayvanları ile olan çekimleriyle de dikkat çekiyor.

Yedigöl Mahallesi kırsalında zirvede bulunan kar üzerinde karpuz kesen Bülent Erkan, dut pekmezini kar üzerine dökerek kaşıkla yedi.

Doğal hayatın son derece sağlıklı olduğunu söyleyen Bülent Erkan, “Karla birlikte dut pekmezi çok güzel oluyor. Haziran ayında böyle bir ortamda karlı pekmez ve karpuz yemek çok keyifli” diye konuştu.