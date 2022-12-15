Adana Demirspor son dakikada döndü

Dünya Kupası arasında Adana Demirspor, İtalya ekibi Sampdoria ile karşılaştı.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta Adana Demirspor, Sampdoria ile 2-2 berabere kaldı.
Adana Demirspor'un gollerini 27.dakikada Berk Yıldız ve 90+5'te Gökhan İnler kaydetti.
Sampdoria'nın golleri 34.dakikada F. Caputo ve 37.dakikada J. Murillo'dan geldi.
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