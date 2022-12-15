15 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Adana Demirspor son dakikada döndü

Hazırlık maçında Adana Demirspor ve Sampdoria mücadele etti.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 19:43
Takip Et

Hazırlık maçında Adana Demirspor Sampdoria ile berabere kaldı

Adana Demirspor son dakikada döndü
+
Aa
-

Dünya Kupası arasında Adana Demirspor, İtalya ekibi Sampdoria ile karşılaştı.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta Adana Demirspor, Sampdoria ile 2-2 berabere kaldı.

Adana Demirspor'un gollerini 27.dakikada Berk Yıldız ve 90+5'te Gökhan İnler kaydetti.

Sampdoria'nın golleri 34.dakikada F. Caputo ve 37.dakikada J. Murillo'dan geldi.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
1
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
2
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
3
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
﻿Bugün sağanak yağış ve kar var
4
﻿Bugün sağanak yağış ve kar var
﻿Bugün sağanak yağış ve kar var
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
5
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
6
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
﻿İmamoğlu'na ceza veren hakimin AKP'lilerde fotoğrafları ortaya çıktı. Barış Pehlivan paylaştı
7
﻿İmamoğlu'na ceza veren hakimin AKP'lilerde fotoğrafları ortaya çıktı. Barış Pehlivan paylaştı
﻿İmamoğlu'na ceza veren hakimin AKP'lilerde fotoğrafları ortaya çıktı. Barış Pehlivan paylaştı
﻿ABD'den Rus oligark Potanin ve Rosbanka yaptırım
﻿ABD'den Rus oligark Potanin ve Rosbanka yaptırım
﻿ABD'den Rus oligark Potanin ve Rosbanka yaptırım
﻿Zelenski, Avrupa'dan daha fazla modern silah talep etti
﻿Zelenski, Avrupa'dan daha fazla modern silah talep etti
﻿Zelenski, Avrupa'dan daha fazla modern silah talep etti
﻿Milli Savunma Bakanı Akar, Büyükelçileri kabul etti
﻿Milli Savunma Bakanı Akar, Büyükelçileri kabul etti
﻿Milli Savunma Bakanı Akar, Büyükelçileri kabul etti
﻿Emniyet kaynakları Saraçhane mitingine kaç kişinin katıldığını açıkladı
﻿Emniyet kaynakları Saraçhane mitingine kaç kişinin katıldığını açıkladı
﻿Emniyet kaynakları Saraçhane mitingine kaç kişinin katıldığını açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.