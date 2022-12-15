Alanyaspor Salernitana'yı 2 golle devirdi

Dünya Kupası arasında Alanyaspor ile İtalya Serie A ekibi Salernitana karşı karşıya geldi.

Alanyaspor maça Runarsson, Fatih, Furkan, Yusuf, Candeias, Fer, Umut, Efecan, Lusamba, Cavaliero ve A. Hassan 11'i ile çıktı.

Salernitana ise Micai, Capezzi, Lovato, Fazio, Sambia, Radovanovic, Bohinen, Vilhena, Bradaric, Bonazzoli ve Valencia 11'i ile çıktı.

Alanyaspor, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazandı.

Alanya'nın gollerini 29.dakikada Ahmed Hassan, 48.dakikada Efecan Karaca ve 90+3'te I. Doumbia atarken, Salernitana'nın tek golünü 9.dakikada F. Bonazzoli kaydetti.