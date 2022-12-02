Beşiktaş Karagümrük ile berabere kaldı

Siyah-beyazlılar mücadeleye Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Emrecan, Masuaku, Berkay, Gedson, Redmond, Dele Alli, Muleka ve Cenk Tosun 11'iyle çıktı.
Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Kazım-Richards'ın 33. dakikada attığı golle Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Berkay Vardar, yaşadığı sakatlık nedeniyle Necip Uysal'a bıraktı.
İkinci 45'te ise Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'in 85. dakikada skoru eşitledi. Maç 1-1 eşitlikle noktalanı. İkinci yarıda siyah-beyazlılarda ise Kerem Atakan, Welinton, Emre Bilgin, Oğuzhan Akgün, Tayfur Bingöl, Semih Kılıçsoy, Serkan Terzi, Aytuğ Kömeç, Badra Cisse, Necati Bilgiç şans buldu.
Şenol Güneş'in ekibi, bir sonraki hazırlık maçında Charleroi ile karşılaşacak.
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