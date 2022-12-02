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Beşiktaş Karagümrük ile berabere kaldı

Beşiktaş, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Fatih Karagümrük'le karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 21:27
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Hazırlık maçında Beşiktaş ile Karagümrük berabere kaldı

Beşiktaş Karagümrük ile berabere kaldı
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Siyah-beyazlılar mücadeleye Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Emrecan, Masuaku, Berkay, Gedson, Redmond, Dele Alli, Muleka ve Cenk Tosun 11'iyle çıktı. 

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Kazım-Richards'ın 33. dakikada attığı golle Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Berkay Vardar, yaşadığı sakatlık nedeniyle Necip Uysal'a bıraktı.

İkinci 45'te ise Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'in 85. dakikada skoru eşitledi. Maç 1-1 eşitlikle noktalanı. İkinci yarıda siyah-beyazlılarda ise Kerem Atakan, Welinton, Emre Bilgin, Oğuzhan Akgün, Tayfur Bingöl, Semih Kılıçsoy, Serkan Terzi, Aytuğ Kömeç, Badra Cisse, Necati Bilgiç şans buldu. 

Şenol Güneş'in ekibi, bir sonraki hazırlık maçında Charleroi ile karşılaşacak.

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