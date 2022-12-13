13 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Galatasaray'dan tatsız prova

Galatasaray, hazırlık maçında Lazio ile karşılaştı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 19:59
Takip Et

Hazırlık maçında Galatasaray İtalya ekibi Lazio'ya mağlup oldu

Galatasaray'dan tatsız prova
+
Aa
-

Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Lazio ile karşılaştı.

İtalyan ekibine karşı öne geçtiği maçta Galatasaray, Lazio'ya 2-1 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılıların tek golünü 4.dakikada Barış Alper Yılmaz attı. Lazio'nun galibiyet golleri ise 11.dakikada Felipe Anderson ve 46.dakikada Luis Alberto'dan geldi.

Galatasaray maça Okan, Sacha Boey, Emin, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Metehan, Yusuf Demir, Juan Mata, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper 11'i ile çıktı.

Lazio ise, Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Felipe Anderson, Cataldi, Basic, Pedro, Immobile ve Luis Alberto 11'i ile çıktı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
1
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
2
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
3
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı
4
﻿Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı
﻿Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
5
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
﻿Erdoğan'ın verdiği EYT talimatı kulislerden sızdı
6
﻿Erdoğan'ın verdiği EYT talimatı kulislerden sızdı
﻿Erdoğan'ın verdiği EYT talimatı kulislerden sızdı
﻿Sıcak gelişme. Dev maçın hakemi belli oldu
7
﻿Sıcak gelişme. Dev maçın hakemi belli oldu
﻿Sıcak gelişme. Dev maçın hakemi belli oldu
﻿Bakan Koca yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu
﻿Bakan Koca yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu
﻿Bakan Koca yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu
﻿İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından geçecek tankerlerin sigorta sorunu çözüldü
﻿İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından geçecek tankerlerin sigorta sorunu çözüldü
﻿İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından geçecek tankerlerin sigorta sorunu çözüldü
﻿Sağlık kontrolü kaldırılıyor
﻿Sağlık kontrolü kaldırılıyor
﻿Sağlık kontrolü kaldırılıyor
﻿Sel felaketinde 12 bin sera zarar gördü
﻿Sel felaketinde 12 bin sera zarar gördü
﻿Sel felaketinde 12 bin sera zarar gördü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.