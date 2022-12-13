Galatasaray'dan tatsız prova

Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Lazio ile karşılaştı.

İtalyan ekibine karşı öne geçtiği maçta Galatasaray, Lazio'ya 2-1 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılıların tek golünü 4.dakikada Barış Alper Yılmaz attı. Lazio'nun galibiyet golleri ise 11.dakikada Felipe Anderson ve 46.dakikada Luis Alberto'dan geldi.

Galatasaray maça Okan, Sacha Boey, Emin, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Metehan, Yusuf Demir, Juan Mata, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper 11'i ile çıktı.

Lazio ise, Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Felipe Anderson, Cataldi, Basic, Pedro, Immobile ve Luis Alberto 11'i ile çıktı.