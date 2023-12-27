HDI Fibaemeklilik'ten sektör ortalamasının üzerinde büyüme

HDI Fibaemeklilik’ten 2023’te damga vurdu. Hayat sigortası bölümünde sektör yüzde 64 büyüme gösterirken, HDI Fibaemeklilik yüzde 85 büyüme gösterdi.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) tarafında da sektörün yüzde 12 üzerinde bir büyüme gösterdi. HDI Fibaemeklilik’in 2023 sonuçlarına dair değerlendirmelerde bulunan HDI Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, 2023'ün HDI Fibaemeklilik için oldukça verimli bir yıl olduğunu belirterek, gösterdikleri performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öztürkoğlu, 2024'te Bireysel emeklilik sektör gündeminin ilk sıralarında yer alacak başlıkların "Temlik hakkı, kısmi çekiş uygulaması, tamamlayıcı emeklilik sistemi ve üniversitelerde okuyan 25 yaş altı gençler için özel BES uygulaması" olacağına işaret etti.

Gelişmiş teknolojik altyapısı ve yenilikçi anlayışıyla sektöre yeni bir soluk getiren HDI Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, yaptığı 2023 yıl sonu değerlendirmesinde sektöre ilişkin önemli bilgiler verdi.

Öncelikle 2023'ün bilançosunu çizen Öztürkoğlu şunlara dikkat çekti: “15 Aralık 2023 verilerine göre Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS) fon büyüklüğü devlet katkısıyla birlikte 2022’deki 33 milyar 330 milyon TL’den 51 milyar 811 milyon TL’ye yükseldi.

HDI Fibaemeklilik’in 2023 performansının sektördeki yükseliş trendinin üzerinde gerçekleştiğinin altını çizen Öztürkoğlu, HDI Fibaemeklilik’in 2023 yılında kaydettiği performansa dair şu verileri paylaştı:

“15 Aralık 2023 verilerine göre OKS fon büyüklüğümüz devlet katkısıyla birlikte 2022’deki 208 milyon 743 bin TL’den 995 milyon 393 bin TL’ye, yükseldi. Gönüllü BES fon büyüklüğü devlet katkısıyla birlikte 7 milyar 180 milyon TL’den 12 milyar 234 milyon TL’ye yükseldi.”

HDI Fibaemeklilik’in ise, Gönüllü BES’te yüzde 70 büyüme gösterdiğini dile getirdi. Ayrıca, NN Hayat ve Emeklilik’in geçtiğimiz yıl OKS portföyünün devralınmasıyla bu alanda 7 sıra birden yükselerek yüzde 377 büyüme kaydedildiğinin altını çizdi, Gönüllü BES ve OKS’de yüzde 79 oranıyla sektörün yüzde 12 üstünde büyüme gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.

Öztürkoğlu son olarak hayat sigortalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, hayat prim üretiminin sektör genelinde 2022’ye kıyasla yüzde 64 artışla ferdi kazalar dahil, 52 milyar 454 milyon TL’ye yükseldiğini belirtti. HDI Fibaemeklilik’te hayat prim üretiminin ise, yine 2022 yılına göre yüzde 85 artışla, ferdi kazalar dahil, 2 milyar 29 milyon TL’ye ulaştığını ifade etti. HDI Fibaemeklilik’in, sektör genelinde görülen yüzde 64’lük büyümenin yüzde 32 üzerinde bir büyüme kaydettiğinin altını çizdi.

2024’TE BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKLİYOR?

Öztürkoğlu, 2024'te Türkiye’de Bireysel Emeklilik gündeminin "Temlik hakkı, kısmi çekiş uygulaması, tamamlayıcı emeklilik sistemi ve üniversitelerde okuyan 25 yaş altı gençler için özel BES uygulaması" üzerinde oluşacağına işaret etti ve şu ayrıntıları paylaştı:

"Temlik hakkı BES katılımcılarına avanataj sunuyor.22 Ocak 2022 tarihinde yayımlanan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile, bireysel emeklilik sözleşmelerinin yahut bu sözleşmelerden kaynaklı alacağın devredilebilmesi hususları da düzenlendi. Bu düzenleme kapsamında katılımcılar, BES’teki birikimlerini temlik ederek bankalardan kredi kullanma imkânı bulabilecek. Böylelikle katılımcılar acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekler ve aynı zamanda BES’te kazandıkları haklarını ve birikimlerini koruyabilecekler. Alacağını bankaya devreden katılımcı, alacağın devri sözleşmesinin yürürlükte bulunduğu süre boyunca sözleşmesini sonlandıramayacak veya bireysel emeklilik hesabındaki birikimleri başka şirketlere aktaramayacak. Katılımcılar, emeklilik sözleşmelerine katkı payı ödemeye devam edebilecek ve devredilmemiş birikimleri için fon tercihinde bulunabilecekken; devredilecek tutar, kurul tarafından belirlenen fonlarda yatırıma yönlendirilecek."