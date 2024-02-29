HDI Sigorta hızlı destek istasyonu sayısını 7’ye çıkardı

Alman sigorta şirketi HDI Sigorta, “Dün, Bugün, Yarın Birlikte Varız” mottosu ile 15 ilde gerçekleştirdiği buluşmalar kapsamında Güney Anadolu ve Doğu Bölge Müdürlüğü’ne bağlı faaliyet gösteren 300’ü aşkın acentesiyle Adana’da bir araya geldi. Toplantı sonrasında Güney Anadolu ve Doğu Bölge Müdürlüğü binası içerisinde hizmet vermeye başlayan Hızlı Destek İstasyonu’nun açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan ve HDI Sigorta Hasar ve Müşteri İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Necmettin Gündoğdu ile birlikte HDI Sigorta Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay yer aldı.

Hızlı Destek İstasyonu üzerine değerlendirmelerde bulunan HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan, “HDI Sigorta olarak Hızlı Destek İstasyonları ile müşterilerimize kaza anında ve sonrasında yürütülen tüm süreçlerde onarım garantisi vererek kusursuz bir hizmet sunuyoruz. Hasar sonrası gerekli ihbarın yapılması ve hasar tespiti, hasar sonucu oluşan maddi yükün karşılanması ve araçlar üzerinde oluşan hasarların onarılması gibi birçok aşama sürücüler için oldukça sıkıntılı ve hasar anında eksiksiz yapılması gereken durumlar. HDI Sigorta olarak istasyonlarımız sayesinde bu süreçlerde müşterilerimize kolaylıklar sunuyoruz” dedi.

KOLAYLIK SAĞLIYOR

HDI Sigorta, Hızlı Destek İstasyonları aracılığı ile kaza anında ve sonrasında yürütülen tüm süreçlerde sigortalılarına kesintisiz destek sağlıyor. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakalarında yer alan istasyonlarına ek olarak 2022 yılı içerisinde Antalya, Bursa, İzmir ve Ankara istasyonlarını faaliyete geçiren firma, Güney Anadolu ve Doğu Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olarak açılan istasyonu ile birlikte istasyon sayısını 7’ye çıkardı.

İstasyonlarla ilgili konuşan HDI Sigorta Hasar ve Müşteri İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Necmettin Gündoğdu “Adana’da yer alan HDI Sigorta Güney Anadolu ve Doğu Bölge Müdürlüğü’nde açtığımız istasyonumuzla birlikte ülke çapında 7 istasyona ulaşmış olduk. Yeni istasyonumuzla birlikte 57 şehirde, Hızlı Destek İstasyonlarına bağlı 56 adet, toplamda ise 181 Hızlı Destek Servisi eş zamanlı olarak müşterilerine kesintisiz hizmet sunacağız” dedi. HDS Kasko kapsamında müşteriler, araçlarının onarımını Hızlı Destek Servisleri’nde yaptırmak koşuluyla, vale hizmeti, orijinal yedek parça, 2 yıl garanti, hasar süresince sınırsız ikâme araç, ücretsiz checkup ve ilk hasarda hasarsızlık indiriminin korunması gibi pek çok avantaja sahip olabiliyor.