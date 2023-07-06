HDP Esenyurt ilçe binasına polis baskını. İlçe binası değil örgüt yuvası

Bunlar arasında 20 meşale, 4 havai fişek rampası, terör örgütü mensuplarının fotoğrafları, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın posterleri ve yasaklı yayınlar vardı.

Polis, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerini ortaya çıkarmak ve engellemek için çalışma yürüttü. Bu çalışma kapsamında HDP Esenyurt ilçe binasında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının olduğu bilgisine ulaştı.

Bugün parti binasına operasyon düzenleyen polis, arama yaptı. Aramada 20 meşale, 4 havai fişek rampası, terör örgütü mensuplarının fotoğrafları, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın posterleri, yasaklı yayınlar, suç unsuru içeren pankartlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirdi.