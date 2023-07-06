HDP Esenyurt ilçe binasına polis baskını. İlçe binası değil örgüt yuvası

HDP Esenyurt ilçe binasına polis baskını yapıldı. Operasyonda terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı malzemeler bulundu.

HDP Esenyurt ilçe binasına polis baskını. İlçe binası değil örgüt yuvası

Bunlar arasında 20 meşale, 4 havai fişek rampası, terör örgütü mensuplarının fotoğrafları, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın posterleri ve yasaklı yayınlar vardı.

Polis, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerini ortaya çıkarmak ve engellemek için çalışma yürüttü. Bu çalışma kapsamında HDP Esenyurt ilçe binasında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının olduğu bilgisine ulaştı.

Bugün parti binasına operasyon düzenleyen polis, arama yaptı. Aramada 20 meşale, 4 havai fişek rampası, terör örgütü mensuplarının fotoğrafları, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın posterleri, yasaklı yayınlar, suç unsuru içeren pankartlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirdi.

aw928957-01.jpg

v-2023-07-06-19h22m52s239.png

Öne Çıkanlar
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Son Haberler
İspanyol geleneği San Fermin Festivali başladı Kültür Sanat
İspanyol geleneği San Fermin Festivali başladı
Eski sevgilisini kaçırıp arkadaşlarıyla birlikte dehşet saçtı ‘Ormanlık alanda beni öldürüp gömmek için yer aradılar’ Güncel
Eski sevgilisini kaçırıp arkadaşlarıyla birlikte dehşet saçtı ‘Ormanlık alanda beni öldürüp gömmek için yer aradılar’
İBB ders atölyelerinde yeni dönem Güncel
İBB ders atölyelerinde yeni dönem
Trabzonspor'un kasasına 50 milyon girecek Spor
Trabzonspor'un kasasına 50 milyon girecek
Facianın eşiğinden dönüldü: Cam yüklü tır bomba gibi patladı Güncel
Facianın eşiğinden dönüldü: Cam yüklü tır bomba gibi patladı
Emre Belözoğlu yapacakları 4 transferi açıkladı Spor
Emre Belözoğlu yapacakları 4 transferi açıkladı
Tarla yangını bu kez Burdur'da Güncel
Tarla yangını bu kez Burdur'da