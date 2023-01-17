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HDP önünde evlat nöbetini başlatmıştı. Oğlu yaşamını yitirdi

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti başlatan Hacire Akar’ın terör örgütü PKK’dan kurtardığı oğlu hayatını kaybetti. Akar’ın başlattığı eylem, evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelere örnek olmuştu.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 15:33
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HDP önünde evlat nöbetini başlatan annenin oğlu yaşamını yitirdi

HDP önünde evlat nöbetini başlatmıştı. Oğlu yaşamını yitirdi
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Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan anne Hacire Akar'ın terör örgütünden kurtardığı oğlu Mehmet Akar yaşamını yitirdi.

Merkez Sur ilçesinde dün kendisini yaktığı belirtilen Mehmet Akar, kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Ağabeyi Mustafa Akar, hastane morgu önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kardeşinin psikolojik sorunlar nedeniyle yaşamını yitirdiğini anlattı.

Akar, şunları söyledi:

"Kardeşim Mehmet'in terör örgütü nedeniyle psikolojisi bozuktu. Örgütten kurtardıktan sonra kendisini toparlayamadı. Başımız sağ olsun. Sorumlusu örgüttür. Temas kurdular demek ki bırakmadılar bize. 25 yaşında ve bir çocuğu var, eşi de hamile, bunu bize yapan herkese yapmıştır. Başkalarına yapmasınlar. Onu hayata bağlamak için çok uğraştık, neler yaptık ama kurtaramadık."

Diyarbakır'da anne Hacire Akar, HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos 2019'de HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmıştı.

Anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos 2019’da oğlu Mehmet Akar'a kavuşmuş, çocukları dağa kaçırılan diğer annelere de örnek olmuştu.

Akar'ın mücadelesini örnek alan anneler 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde yeni bir oturma eylemi başlatmıştı.

Eylemiyle sembol haline gelen Hacire Akar'ın terör örgütünden kurtarıp evlendirdiği oğlu Mehmet'in 3 yıl önce bir erkek çocuğu dünyaya gelmişti.

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Vatandaş Rıza
17.01.2023 16:10
Diyarbakır cezaevinde ki insanlık dışı uygulamalar başımıza neler getirdi. Bunu HDP tepe tepe kullanıyor. Asker polis hepsi psikolojik formasyon eğitimi almalı. Devlet yönetmek cahil cuhala işi değil.  
 
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