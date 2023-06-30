HDP'den yerel seçim açıklaması: Her yerde aday çıkaracağız

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 2024'te yapılacak yerel seçimlerede her ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıkladı.

HDP'den yerel seçim açıklaması: Her yerde aday çıkaracağız

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Eylül ayında kongreye gideceklerini ve kongreden sonra da yeni bir seçim sürecinin başlayacağına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Yerel seçimler elbette ki hepimiz açısından önemli. İktidar bir kez daha devletin bütün imkanlarını kullanmaya çalışacak. Biz de, bütün illerimizde büyükşehirler başta olmak üzere her yerde adaylarımızı çıkararak bu mücadelenin içerisinde varlığımızı ve mücadelemizi bir kez daha ispat etmek üzere, bu seçimlerde iyi bir çalışma temposuyla büyük bir başarı elde etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

SEÇİME HANGİ İSİMLE GİRECEKLER?

Seçimden sonra yaşanan eksiklikleri toplantılarında ele aldıklarını dile getiren Buldan, bu konuda yeni kararlar aldıklarını belirtip şöyle devam etti:

"Bu kararlarla birlikte kongreye gideceğimizi ifade ettik. Kongrede, yeni bir planlama ve yeni bir anlayışla yeni yüzlerle, yeni canlarla bu süreci karşılamak üzeri bir değişim ve dönüşümü başlatmak üzere bir süreç başlayacak. Muhtemelen Eylül ayı gibi kongremizi gerçekleştirip, HDP ile mi yola devam edeceğiz, Yeşil Sol’la mı devam edeceğiz, Yeşil Sol’un ismi mi değişecek? bütün bunlar şu an tartışma konusu. Bir komisyon kurduk. Bu komisyonumuz çalışmalarını sürdürüyor."

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
CHP'li Erdoğan Toprak: Hatalar konuşulmalı ama o gün bugün değil Siyaset
CHP'li Erdoğan Toprak: Hatalar konuşulmalı ama o gün bugün değil
Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti Güncel
Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti
Fransa İçişleri Bakanı'ndan yeni açıklama: Bin kişi gözaltında Dünya
Fransa İçişleri Bakanı'ndan yeni açıklama: Bin kişi gözaltında
Trabzonspor KAP'a doymuyor! Bir transfer daha açıklandı Spor
Trabzonspor KAP'a doymuyor! Bir transfer daha açıklandı
Samsunspor'dan görkemli kutlama Spor
Samsunspor'dan görkemli kutlama
Göztepe'nin yeni transferi Tuzlaspor'dan Spor
Göztepe'nin yeni transferi Tuzlaspor'dan
Fatih Portakal Sözcü TV'den ayrıldı. Vedasını canlı yayında açıkladı Güncel
Fatih Portakal Sözcü TV'den ayrıldı. Vedasını canlı yayında açıkladı