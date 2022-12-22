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HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü

PKK'lı terörist sevgilisi ile fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü. Tutuklanan Güzel'in 3 ay önce dokunulmazlığı kaldırılmıştı. TBMM Genel Kurulu'nda kullanılan 372 oy kullanılırken 330 kabul, 42 ret oyu çıktı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 16:40
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HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü

HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü
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TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 'yasama faaliyetlerine katılmadığı' gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesine karar verildi. Meclis'te 330 kabul oyu çıkarken 42 ret oyu çıktı.

HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı PKK'lı teröristle fotoğraflarının çıkmasının ardından kaldırılmıştı. Güzel'in, kaçak durumdayken milletvekili özlük haklarından yararlanmayı sürdürmesi üzerine vekilliğinin devamsızlıktan düşürülmesi için süreç başlatılmıştı.

 

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