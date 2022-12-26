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  • HDP'li vekil bebek katili Öcalan için ‘özgürlük’ istedi 

HDP'li vekil bebek katili Öcalan için ‘özgürlük’ istedi 

HDP’nin Batman’da düzenlediği mitingde konuşan Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz skandal ifadeler kullandı. Aydeniz, terör örgütü PKK’nın elebaşı Öcalan’ın serbest bırakılmasını istedi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 09:30
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HDP'li vekil bebek katili Öcalan için ‘özgürlük’ istedi 

HDP'li vekil bebek katili Öcalan için ‘özgürlük’ istedi 
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Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK için "terör örgütü" diyemeyen HDP'den bir skandal çıkış daha. HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hain örgütün bebek katili elebaşıAbdullah Öcalan için açık açık özgürlük istedi.

HDP’nin Batman'da düzenlediği mitingde konuşan Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşı Abdullah Öcalan için utanmadan sıkılmadan özgürlük istedi.

Kürsüden yaptığı konuşmada bebek katili Öcalan için "sayın" ifadelerini kullanan HDP'li milletvekili Saliha Aydeniz, "Sayın Öcalan'a yaklaşım demokrasiye yaklaşımdır. Sayın Öcalan'a yaklaşım özgürlüklere yaklaşımdır. Sayın Öcalan'a yaklaşım birlikte yaşama yaklaşımdır. Bundan dolayı Sayın Öcalan özgür olmadan hiçbir alanın özgür olmayacağını bilen birileriyiz.” ifadelerini kullandı.

 

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