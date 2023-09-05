HDP'nin Meclis'te vekili kalmadı

Buldan ve Sancar, partilerinden istifa ederek Yeşil Sol Parti'ye katıldı. Bu gelişmeyle birlikte Meclis'te HDP'li milletvekili kalmadı. Yeşil Sol Parti'nin milletvekili sayısı ise 57'ye çıktı.

Buldan ve Sancar, 2018 seçimlerinde Yeşil Sol Parti listelerinden milletvekili seçilmişlerdi. Seçimin ardından partilerinden istifa ederek HDP'ye geçmiş ve eş genel başkanlık görevine getirilmişlerdi.

Pervin Buldan ve Mithat Sancar, HDP'nin 4. Olağanüstü Kongresi'nde, görevlerini Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak'a devretmişlerdi.

HDP'nin bu durumu, partinin siyasi geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

HDP, 2015 ve 2018 seçimlerinde büyük başarılar elde ederek Meclis'te en fazla sandalyeye sahip partilerden biri haline gelmişti. Ancak son dönemde yaşanan istifalar ve kapatma davaları, partinin geleceğini belirsiz hale getirdi.

HDP'nin bu durumu, Türkiye'deki siyasi dengeleri de etkileyebilecek bir potansiyele sahip.