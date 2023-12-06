HEDEP'ten yerel seçim öncesi Ankara resti. 'Mansur Yavaş'a bile...'

HEDEP Eş Genel Başkanları İstanbul'da gazetecilerle bir araya geldi. Ankara seçimlerini hatırlatan Tuncay Bakırhan, kendileri olmasaydı Mansur Yavaş'ın kazanamayacağını iddia ederken, önümüzdeki seçimlerde sağcı ve milliyetçi adaylara kesinlikle oy vermeyeceklerini açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
HEDEP'ten yerel seçim öncesi Ankara resti. 'Mansur Yavaş'a bile...'

HEDEP Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İstanbul'da medya mensupları ile bir araya geldi.

Gündeme ve yaklaşan yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan HEDEP'li eş genel başkanlar "Bizim sağcı bir iktidarı, sağcı bir muhalefeti destekleyerek değiştirme gibi bir amacımız yok" diyerek seçimde milliyetçi ve sağcı adaylara oy vermeyeceklerini söyledi.

esgenelbaskanlar.jpgAnkara hatırlatması yapan Bakırhan, kendileri olmasaydı Mansur Yavaş'ın kazanamayacağı iddiasında bulundu.

"PAZARLIK AMACI TAŞIMIYOR"

Bakırhan, Türkiye’de denenmeyen bir aday belirme süreci izleyeceklerini, bunun sadece üye ve delegelerle sınırlı kalmayacağını, kentin tüm bileşenlerini kapsayacağını dile getirdi. Halktan çıkan her adayın HEDEP’in resmi adayı olacağına dikkat çeken Bakırhan, bu noktada herhangi bir merkezi müdahalede bulunmayacaklarını ifade etti.

Bakırhan, seçimlere bağımsız girme yönündeki eğilimlerinin bir taktik olmadığının, pazarlık amacı taşımadığının altını çizdi.

"BİZİM SAĞCI BİR İKTİDARI, SAĞCI BİR MUHALEFETİ DESTEKLEYEREK DEĞİŞTİRME AMACIMIZ YOK"

CHP’ye eleştirilerde bulunan Bakırhan, ana muhalefetin görevini yerine getiremediğini kaydederek, “Kayyumlara tepki gösterilmedi, 81 yaşındaki Makbule Özer tutuklanırken ses çıkarılmadı” dedi.

Bölgenin ağır bir süreç yaşadığını belirten Bakırhan, 7 yıldır uygulanan sokağa çıkma yasaklarının sadece HEDEP’i kapsadığını, AKP’nin istediği etkinliği yaptığını vurguladı. Halkın da kendilerine muhalefeti şikayet ettiğini aktaran Bakırhan, “Bizim sağcı bir iktidarı, sağcı bir muhalefeti destekleyerek değiştirme gibi bir amacımız yok” mesajı verdi.

Yerel seçimlerde ‘kent uzlaşısı’ olarak tarif ettikleri stratejilerine ilişkin konuşan Bakırhan, uzlaşının siyasi partileri de kapsayan ancak partilerle sınırlı olmayan, kentin en geniş toplumsal mücadele birlikteliğini sağlamayı hedeflediğini dile getirdi. Bakırhan, “Tek bir partiye çağrı yapmıyoruz. Bu konuda işbirliğine, uzlaşıya açık olan herkesedir bu çağrı” dedi.

"PROTOKOL UTANÇ BELGESİDİR"

Tuncer Bakırhan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, seçimlerin ikinci turu öncesi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı protokole ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

“Protokol bölgede ciddi bir rahatsızlık yarattı” diyen Bakırhan, “Bu protokol utanç belgesidir, net. Unutulmayacaktır” şeklinde konuştu.

Bakırhan bununla birlikte protokole yönelik eleştirilerinin CHP ile görüşmeye engel olmadığını söyledi ve “Bir kırgınlık yarattı ama CHP ile konuşmaya engel değil.” dedi.

"ÇÖZÜME KATKI SUNACAKSA OTURUR KONUŞURUZ"

AKP ile görüşme meselesine de değinen Bakırhan, “Çözüme katkı sunacaksa, kayyumcu zihniyet ve tecrit ortadan kalkacaksa, yeni demokratik ve katılımcı anayasa oluşturulacaksa biz oturur konuşuruz” dedi.

Bakırhan, CHP’nin görüşmesinin gündem olmadığını ama kendileri görüşünce tartışıldığını söyleyerek, “Kürtler bugüne kadar hangi sözlerinden çark etti? Dolayısıyla bu algı ve kaygı nasıl oluştu, hangi eylemimiz buna hizmet etti? Bu algıya biz de şaşırıyoruz. Biz herkesle görüşürüz. Bunu seçim bağlamında değerlendirmemek gerekir” ifadelerini kullandı.

"SADECE CHP'YE AÇIK PARTİ DEĞİLİZ"

Bakırhan ayrıca şunu ekledi:

“Bizim öncelikli amacımız muhatap belirleyip çözüm konuşmak değil. Muhatabı Türkiye kamuoyu belirliyor. İnsanlar oy veriyor. Biz kuru boş vaatlere kanacak bir parti değiliz. Ama biz sorunlar çözülecekse, Türkiye’nin temel meseleleri konuşulacaksa oturur konuşuruz. Biz hükümete kapalı, diğer siyasi partilere kapalı, sadece CHP’ye açık bir parti değiliz. Seçimlerden bağımsız, her konuda her meselede kendi düşüncelerimizi oraya sunmaya varız. Bu uzlaşacağımız ve işbirliği yapacağımız anlamına gelmiyor.”

"EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI YETERLİ DEĞİL"

Tülay Hatimoğulları, Türkiye’nin seçimlerden ibaret olmayan bir mücadele ittifakına ihtiyacı olduğunu, “Seçimler gelip geçicidir. Biz bütün umutları sandığa bağlamamış olsaydık seçimlerdeki sonuçlar da farklı olurdu.” şeklinde konuştu.

TİP ve EMEP’in de içinde olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı’nı seçim ittifakı olarak tarif etmediklerini ancak Mayıs 2023 seçimlerinden önce kurulduğu için öyle algılandığını belirten Hatimoğulları, gelinen aşamada Emek ve Özgürlük İttifakı’nın yeterli olmayacağını vurguladı.

Hatimoğulları, henüz bunu ittifak üyeleriyle birlikte değerlendirmediklerini kaydederek, “En geniş yelpazedeki mücadele birliğini oluşturmak istiyoruz. Cumhuriyet’in 2. yüzyılında demokratikleşmesini önemsiyoruz. Bir mücadele ittifakına ihtiyacımız var. Bu ittifakın oluşması için de var gücümüzle çalışacağız” dedi.

"MANSUR YAVAŞ'A BİLE OY VERDİRDİK"

Yerel seçimlerde İstanbul’un kendileri için özel olduğunu ve kentten yoğun şekilde oy aldıklarını dile getiren Bakırhan, bununla birlikte İstanbul için ayrı bir plan yapmadıklarını belirtti.

Bakırhan, “Yoğun Kürt nüfusunun yaşadığı, en fazla oy aldığımız kentlerden birisidir. İstanbul bizim için de önemlidir, kıymetledir. Biz genel bir çerçeve ortaya koyduk, İstanbul da bunun içindedir. İstanbul’a ayrı bir parantezimiz yok” dedi.

Genel olarak yerel seçimlerde “sağcı, milliyetçi bir adayı kesinlikle desteklemeyeceklerinin” altını çizen Bakırhan, “Herkes İstanbul’u konuşuyor ama Ankara’da biz olmadan kazanma şansı yoktu. Mansur Yavaş’a bile oy verdirdik” ifadelerini kullandı.

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