Heidi Klum kilosunu ve günlük diyetini açıkladı. 50 yaşında yıllara meydan okuyor

90'lı yılların en ünlü modellerinden olan 50 yaşındaki Klum sosyal medyada cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Güzelliğini koruyan Klum genç eşiyle birlikte mutlu bir hayat sürerken hem podyumlardan hem de televizyondan da elini eteğini çekmiş değil.

Ünlü model Heidi Klum, hayranlarından gelen soruları yanıtlarken hem kilosunu hem de uyguladığı diyeti söyledi.

Bir takipçisinin "Kaç kilosunuz?" sorusuna, tartıya çıktığını gösteren fotoğrafla yanıt veren Klum, 62,5 kilo olduğunu açıkladı.

Bir başka takipçisinin de uyguladığı diyeti sorması üzerine ünlü model, günde 900 kalori aldığını söyledi. Düşük kalorili kahvaltısında tavuk suyunda pişen üç yumurta olduğunu da belirtti.



