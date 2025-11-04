Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Bodo/Glimt'i mağlup eden Galatasaray, 4. haftada yarın Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Johan Cruyff Arena'da oynanacak kritik maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ajax Teknik Direktörü John Heitinga, takımındaki önemli eksikleri duyurdu.

AJAX'TA 2 SAKAT, 1 CEZALI

Ajax'ta Chelsea maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Kenneth Taylor'ın yanı sıra sakatlıkları sebebiyle Steven Berghuis ve Kasper Dolberg de Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Öte yandan antrenmanlara başlayan Branco van den Boomen'ın da yarın oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.

HEITINGA: 'GALATASARAY'A KARŞI KESİNLİKLE ŞANSIMIZ VAR'

Kadrodaki eksiklere rağmen Galatasaray karşısında şansları olduğuna inandığını belirten Heitinga, "Galatasaray'ın hakkını yemeyelim. Bizden daha iyi takımlar olabilir ama Galatasaray karşısında kesinlikle bir şansımız olduğunu düşünüyorum. İyi bir takımlar. Bu, bu sahnede rekabet edebileceğimizi göstermemiz için harika bir fırsat." diye konuştu.