Hekimhan'da ağıl göçtü, 6 büyükbaş hayvan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Kaynak: İHA
Hekimhan'da ağıl göçtü, 6 büyükbaş hayvan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde alt kısmı ağıl olarak kullanılan iki katlı bir evde meydana gelen göçükte 6 büyükbaş hayvan mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu hayvanları enkaz altından kurtardı.

Olay, Hekimhan ilçesi Dumlu Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, alt kısmı ağıl olarak kullanılan iki katlı müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 6 büyükbaş hayvanın olduğunu fark eden ev sahibi, durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu enkaz altında kalan 6 büyükbaş hayvanı kurtarmayı başardı. Hayvanların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Göçüğün neden meydana geldiği araştırılıyor.

aw180829-01.jpg

aw180829-02.jpg

aw180829-03.jpg

Son Haberler
Ermenistan'dan açılan ateş sonucu bir Azerbaycan askeri yaralandı Dünya
Ermenistan'dan açılan ateş sonucu bir Azerbaycan askeri yaralandı
Barcelona'nın PSG zaferindeki en önemli detayı açıkladı. Mirza Şeker yazdı Spor
Barcelona'nın PSG zaferindeki en önemli detayı açıkladı. Mirza Şeker yazdı
Erdoğan'ı taklit eden Muhammed Nuh Nahya'dan 'nerede o eski bayramlar' videosu: Dolar 1.47, harita sapsarı... Gündem
Erdoğan'ı taklit eden Muhammed Nuh Nahya'dan 'nerede o eski bayramlar' videosu: Dolar 1.47, harita sapsarı...
Ankara'da 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada Gündem
Ankara'da 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Bu bayram daha bir sahiplensek mi birbirimizi Yazarlar
Bu bayram daha bir sahiplensek mi birbirimizi
Ermenilere tazminat meselesi Yazarlar
Ermenilere tazminat meselesi
Türk Edebiyatında Mevlid Ve Zileli Şemseddin Sivasî’nin Mevlid’i Yazarlar
Türk Edebiyatında Mevlid Ve Zileli Şemseddin Sivasî’nin Mevlid’i