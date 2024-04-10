Hekimhan'da ağıl göçtü, 6 büyükbaş hayvan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu hayvanları enkaz altından kurtardı.

Olay, Hekimhan ilçesi Dumlu Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, alt kısmı ağıl olarak kullanılan iki katlı müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 6 büyükbaş hayvanın olduğunu fark eden ev sahibi, durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu enkaz altında kalan 6 büyükbaş hayvanı kurtarmayı başardı. Hayvanların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Göçüğün neden meydana geldiği araştırılıyor.