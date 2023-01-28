28 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Helal olsun bu mahallenin muhtarına

"İmkanı olan koysun" ve "İhtiyacı olan alsın"...Slogan bu. Ada Mahallesi muhtarı ihtiyacı olanlara böyle stand açtı. Kimi çay koydu, kimi de ayçiçek yağı. Muhtarın bulduğu yöntemle enflasyon altında ezilen vatandaş, evine bir parça da olsa gıda maddesi gitmiş oldu.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 12:59
Takip Et

Helal olsun bu mahallenin muhtarına. 'İhtiyacı olan koysun ihtiyacı olan alsın'

Helal olsun bu mahallenin muhtarına
+
Aa
-

Kimi makarna kimi salça kimi de ayçiçek yağı bıraktı. 'Ada Mahallesi' muhtarının geçim sıkıntısı çeken  enflasyon altında ezilen vatandaşlar için bulduğu çözüm, bir anlamda da yardımlaşma örneği. 'Helal olsun bu mahallenin muhtarına'diyoruz. Mahallenin bir köşesine stand bırakan mahallenin muhtarı o standın üzerine "İmkanı olan koysun" ve hemen altında da "İhtiyacı olan alsın". Bu stand Türk insanın yardımseverliğini gözler önüne serdi. Çaydan ekmeğe, tuvalet kağıdından çamaşır suyuna, makarnadan salçağa bir çok malzeme var. Market reyonu gibi. İhtiyacı olan gelip alıyor. Ne o malzemeleri oraya bırakanlar ne de alanlar görünüyor. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

ZIRZOP
28.01.2023 13:12
Çok iyi fikir  
 
DİGER MUHTARLARADA ÖRNEK OLMASI DİLEGİ İLE GÖRMEK İSTERİZ
28.01.2023 13:03
TEBRİKLER  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'nin kalesinde ekmek 10 TL oldu
1
﻿AKP'nin kalesinde ekmek 10 TL oldu
﻿AKP'nin kalesinde ekmek 10 TL oldu
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
2
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
3
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
4
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
5
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
6
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
7
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
﻿Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü 4 yaralı
﻿Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü 4 yaralı
﻿Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü 4 yaralı
﻿Cezaevinin kuşları ‘perde’ dedi
﻿Cezaevinin kuşları ‘perde’ dedi
﻿Cezaevinin kuşları ‘perde’ dedi
﻿Sokak köpekleri kediyi parçaladı
﻿Sokak köpekleri kediyi parçaladı
﻿Sokak köpekleri kediyi parçaladı
﻿Tartıştığı adamı cinsel organından vurdu 
﻿Tartıştığı adamı cinsel organından vurdu 
﻿Tartıştığı adamı cinsel organından vurdu 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.