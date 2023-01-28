Kimi makarna kimi salça kimi de ayçiçek yağı bıraktı. 'Ada Mahallesi' muhtarının geçim sıkıntısı çeken enflasyon altında ezilen vatandaşlar için bulduğu çözüm, bir anlamda da yardımlaşma örneği. 'Helal olsun bu mahallenin muhtarına'diyoruz. Mahallenin bir köşesine stand bırakan mahallenin muhtarı o standın üzerine "İmkanı olan koysun" ve hemen altında da "İhtiyacı olan alsın". Bu stand Türk insanın yardımseverliğini gözler önüne serdi. Çaydan ekmeğe, tuvalet kağıdından çamaşır suyuna, makarnadan salçağa bir çok malzeme var. Market reyonu gibi. İhtiyacı olan gelip alıyor. Ne o malzemeleri oraya bırakanlar ne de alanlar görünüyor.

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