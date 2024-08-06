Helal olsun Buse. Olimpiyat'ta bir madalya daha

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Helal olsun Buse. Olimpiyat'ta bir madalya daha

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Buse Tosun Çavuşoğlu’ndan bronz madalya geldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya kazanarak Türkiye’ye üçüncü madalyasını getirdi.

Champ de Mars Arena’da düzenlenen müsabakalarda kadınlar 68 kiloda mücadele eden Buse Tosun Çavuşoğlu, ilk turda ABD’li Amit Elor’a yenilmesine rağmen, Elor’un finale çıkmasıyla repesaj hakkı elde etti.

Repesajda Polonyalı Viktorya Choluj’u mağlup eden Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya maçında Kuzey Koreli Sol Gum Pak’ı 4-2 yenerek madalyaya uzandı.

Türkiye’nin Madalya Sayısı 3’e Çıktı

Buse Tosun Çavuşoğlu’nun bu başarısıyla Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’ndaki madalya sayısını üçe çıkardı.

Daha önce atıcılıkta Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan’dan oluşan milli takım 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya, okçulukta ise Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer’den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı bronz madalya kazanmıştı.

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