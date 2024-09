Helene Kasırgası, Ohio'da hayatı durdurdu

Cuma günü Ohio’da yaklaşık 200 bin abone, kasırganın etkisiyle elektriksiz kaldı. Fırtına, eyaletin kuzeyine doğru ilerlerken özellikle Ohio’nun merkezi bölgelerinde ciddi hasarlara yol açtı. Elektrik kesintilerinin, özellikle kasırganın etkisi altındaki bölgelerdeki altyapıya zarar vermesi nedeniyle arttığı belirtildi.

Elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.US platformunun verilerine göre, saat 16:30 itibarıyla Ohio'da 199,301 abone elektriksiz kaldı. Gün içerisinde eyalet genelinde ve Güneydoğu bölgelerinde de durum daha da kötüleşti. Cuma sabahı itibarıyla 4 milyonu aşkın abone elektriksizken, akşam saatlerine doğru bu rakam neredeyse 5 milyona ulaştı.

Güney Carolina, en fazla etkilenen eyaletlerin başında geliyor. Elektrik kesintilerinden etkilenen abone sayısının 1,2 milyonun üzerinde olduğu bildirildi. Eğer bu sayı yalnızca haneleri ifade etseydi, Güney Carolina'da her beş kişiden biri elektriksiz kalmış olacaktı. Ancak bu sayı hem evleri hem de iş yerlerini kapsıyor ve kesintiden etkilenenlerin sayısının daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Güney Carolina’da yaklaşık 2,2 milyon hane bulunduğunu hatırlatmakta fayda var.

Fırtınanın kuzeye doğru hareketi devam ederken, Indiana’da 14,466, Kentucky’de 225,717, Batı Virginia’da 94,313 ve Virginia’da ise 243,109 abone elektriksiz kaldı.

Merkezi Ohio bölgelerinde ise yoğun yağışlar devam ederken, bazı yerleşim yerleri için kasırga uyarıları yapıldı. NBC'nin Columbus’taki yerel istasyonu WCMH'nin bildirdiğine göre, bölgedeki birçok kişi olumsuz hava koşullarına karşı tedbir almak zorunda kaldı. Kasırganın ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor, ancak altyapı hasarlarının giderilmesi zaman alabilir.

