Helene Kasırgası’nan 'ilahi' kurtuluş

Nashville, Georgia’da yaşayan 62 yaşındaki Cindy Cole, Eylül ayının sonunda evini yıkan Helene Kasırgası’nın yıkıcı etkilerinden kurtulan birkaç kişiden biri. 26 Eylül gecesi, Cole evinde uyurken elektrikler kesildi ve ardından kendisini uyandıran bir ses duyduğunu belirtti. Cole, bu sesi “ilahi bir müdahale” olarak nitelendirdi. Olayı SWNS haber ajansına anlatan Cole, "Sürekli olarak bana, ‘Kalk! Evinin başka bir odasına git!’ diyen küçük bir ses duydum" dedi. Bu sesi üç kez duyduktan sonra yataktan kalktı ve odasını terk etti. Beş dakika geçmeden komşusunun bahçesinden devrilen büyük bir ağaç, odasına çarparak yatağını yok etti.

MUCİZEVİ KURTULUŞ

Kasırganın ardından odasına döndüğünde, Cole büyük bir yıkımla karşılaştı ancak şaşırtıcı bir şekilde odada hiçbir zarar görmeyen tek şey büyükannesine ait olan İncil’di. "Odaya girdiğimde İncil’in hâlâ orada durduğunu görünce inanamadım. Bu gerçekten mucize gibiydi" diye konuştu. Cole, kasırga öncesinde sürekli dua ederek ailesinin güvende kalmasını istediğini belirtti.

Nashville, Georgia, yaklaşık 4.700 kişilik bir nüfusa sahip küçük bir şehir. Helene Kasırgası ise şu ana kadar 230’dan fazla kişinin ölümüne neden oldu ve arama kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısının artması bekleniyor. Kasırganın neden olduğu büyük yıkıma rağmen, Cole’un yaşadığı bu deneyim, ona göre Tanrı’nın bir müdahalesi olarak kaldı.