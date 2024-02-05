Helikopter kazasının şehit pilotları son yolculuklarına uğurlandı

Kaynak: AA
Helikopter kazasının şehit pilotları son yolculuklarına uğurlandı
Gaziantep'teki helikopter kazasında şehit düşen Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve sözleşmeli Pilot Levent Öztürk son yolculuklarına uğurlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığında yapılan resmi törenden sonra şehitlerimiz Öztürk'ün ve Gülen'in naaşları, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde şehitlerin tabutu baş ucunda polisler nöbet tuttu. Şehitlerin aileleri ve yakınları sunulan taziyeleri kabul etti.

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Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ve Ankara Valisi Vasip Şahin katılım gösterdi.

Şehitlerin naaşları namazdan sonra cenaze arabasına konularak, defin işlemleri için Karşıyaka Polis Şehitliğine götürüldü.

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3 Şubat Cumartesi gecesi Gaziantep Havalimanı'na gitmek üzere Hatay Havalimanı'ndan kalkan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine ait helikopterin, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal köyü mevkisinde düşmesi neticesi pilotlar Cemil Gülen ve Levent Öztürk şehit olmuş, teknisyen polis Emrah Yıldız ise yaralanmıştı.

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