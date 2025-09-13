Helin Kandemir’den aşkında yeni bir adım

Oyuncu Helin Kandemir bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Celal Can Algül ile yeniden barıştı.

'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinde rol alarak dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Helin Kandemir aşk hayatıyla gündeme oldu.

kandemir3.jpg

Son dönemde rol aldığı dijital proje ve filmlerdeki başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Helin Kandemir bir süredir kendisinden 10 yaş büyük iş insanı Celal Can Algül ile aşk yaşıyordu.

kandemir2.jpg

Helin Kandemir’in ilişkisi kısa sürmüş ünlü oyuncu rol aldığı 'Aşkın Yüzü' adlı filminin galasında ayrılığıyla ilgili açıklama yapmıştı.

kandemir1.jpg

İkili sürpriz bir şekilde barıştı. Helin Kandemir ile Celal Can Algül, arkadaşlarının düğününe birlikte katılarak ilişkilerine ikinci bir şans verdiklerini duyurdu.

kandemir.jpg

Düğünde birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan çift aşklarını ilan etmiş oldu.

Helin Kandemir’den aşkında yeni bir adım