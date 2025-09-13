Helin Kandemir’den aşkında yeni bir adım

'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinde rol alarak dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Helin Kandemir aşk hayatıyla gündeme oldu.
Son dönemde rol aldığı dijital proje ve filmlerdeki başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Helin Kandemir bir süredir kendisinden 10 yaş büyük iş insanı Celal Can Algül ile aşk yaşıyordu.
Helin Kandemir’in ilişkisi kısa sürmüş ünlü oyuncu rol aldığı 'Aşkın Yüzü' adlı filminin galasında ayrılığıyla ilgili açıklama yapmıştı.
İkili sürpriz bir şekilde barıştı. Helin Kandemir ile Celal Can Algül, arkadaşlarının düğününe birlikte katılarak ilişkilerine ikinci bir şans verdiklerini duyurdu.
Düğünde birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan çift aşklarını ilan etmiş oldu.