Helldivers 2 büyük güncellemesi yayınlandı

Helldivers 2, oyuncuların uzun zamandır beklediği büyük güncellemeyi Salı günü aldı ve özellikle denge ve zorluk sorunlarına yönelik önemli iyileştirmeler sundu. Bu güncellemeyle birlikte oyuna yapılan geri bildirimlerin dikkate alındığı görülüyor. Arrowhead Game Studios tarafından yayınlanan 1.001.100 numaralı yama, oyunun aşırı zor hale gelmesine yönelik eleştirilerin ardından stüdyonun itibarını yeniden kazanma amacıyla yapıldı. Yama, 31 silah, 11 strateji, 15 düşman birimi ve Helldiver karakterlerinin yanı sıra, gezegenlerin ısı ve soğuk gibi çevresel etkilerinde yapılan büyük düzenlemeleri içeriyor.

Güncellemenin öne çıkan bir diğer yeniliği ise Galaktik Savaş haritasında önemli varlıkların konumlarının artık oyunculara gösterilmesi. Bu yenilik, stratejik planlamayı daha da geliştirecek. Ayrıca, oyuncuların aynı anda dört farklı duyguyu donatabileceği yeni bir "duygu çarkı" da oyuna eklenmiş durumda. Helldivers 2'nin bu kapsamlı güncellemesi, hayranlar tarafından olumlu karşılandı ve oyuna olan ilgiyi yeniden canlandırdı. Oyuncular, bu düzeltmelerin oyunun genel oynanabilirliğini önemli ölçüde artırdığını belirtiyor.