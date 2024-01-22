Hem AKP’nin hem de CHP’nin adayı. Her şekilde Utku Cihan kazanacak

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı, partiler çalışmalarını sürdürüyor. Artvin'in Hopa ilçesinde bir detay sosyal medyada viral oldu.

AKP ve CHP'nin adaylarının isimlerinin Utku Cihan olması dikkat çekti. AKP ve CHP adaylarının isimleri aynı olması şehirde de büyük yankı uyandırdı.

Sonuç olarak Hopa’da her türlü Utku Cihan kazanacak. Her iki partinin ilçe teşkilatları henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Seçimde ise naısl sonuçlar çıkacağı vatandaşın nasıl karşılacağı merak konusu oldu. Adaylar arasındaki isim benzerliğinin seçim sonuçlarına etkisi ve seçmenlerin tercihleri, ilçe siyaseti açısından önemli bir gelişme olabilir.

AKP ADAYI

CHP ADAYI