Hem bakanlığa hem belediyeye dava açtı tazminat kazandı

İzmir'de yaşanan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketi nedeniyle otomobilinde değer kaybı yaşayan Koray Yiğit, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, ve İZSU Genel Müdürlüğü'ne karşı açtığı davayı kazandı. Mahkeme, davacıya 45 bin TL maddi tazminat ödenmesine hükmetti.

Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde oturan Koray Yiğit’in park halindeki 35 AET 981 plakalı otomobili, 14 Aralık 2020'de gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle su altında kaldı. Olayda otomobilde 80 bin TL'lik hasar meydana geldi. Hasar, sigorta şirketi tarafından karşılanmasına rağmen aracın muadillerine göre 550 bin TL olan değeri 370 bin TL’ye düştü.

HİZMET KUSURU

Yiğit, avukatı Mehmet Emin Keleş aracılığıyla konuyu yargı önüne taşımaya karar verdi. Dava dilekçesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İZSU Genel Müdürlüğü'nün, geçmişte benzer sorunlarla ilgili önleyici tedbirler almadıkları, su baskınlarına zamanında müdahale etmedikleri ve ekipman yetersizliği nedeniyle kamu görevleriyle ilgili hizmet kusurunda bulundukları iddia edildi.

DAVANIN REDDİ TALEP EDİLDİ

İzmir 5’inci İdare Mahkemesi'nde görülen davada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İZSU Genel Müdürlüğü, meydana gelen zararın deniz seviyesinin altında bulunan bir bölgede gerçekleşen deniz taşması nedeniyle oluştuğunu, bu yüzden idarenin kusur ve sorumluluğunun bulunmadığını belirterek davanın reddini istedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da imar planları nedeniyle sorumluluklarının olmadığını savundu.

Mahkeme, tarafların savunmalarını değerlendirdikten sonra, Koray Yiğit’in talep ettiği 45 bin TL maddi tazminatın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi. Avukat Mehmet Emin Keleş, "Zemin katta kalan konutlar sular altında kalıyor. Bu sorunların giderilmesi için örnek bir dava açtık. Mahkeme, idarelerin hizmet kusuru olduğu yönünde karar verdi. Bu aşamadan sonra çıkan bu karar gereğince idarelerin sorunu temelden çözmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.