Hem doktoru dövdüler hem de şikayetçi oldular

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde görev yapan Anestezi ve Yoğun Bakım Doktoru Fatma Kübra Karaosmanoğlu (36), 2 hasta yakını tarafından darbedildi. Hasta yakınları H.A. (50) ve M.A. (20) polis tarafından gözaltına alındı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.



Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde 2 aydır tedavi gören İ.A.'nın yakını H.A. ve oğlu M.A., hastaları hakkında bilgi almak amacıyla Anestezi ve Yoğun Bakım Doktoru Fatma Kübra Karaosmanoğlu ile görüşmek istedi. Hasta hakkında bilgi veren Karaosmanoğlu, H.A. ve oğlu M.A.'yı bilgilendirdiğini ve içeri geri döndüğü sırada M.A.'nın kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü. Şüpheliler tarafından saldırıya uğradığını söyleyen Karaosmanoğlu, H.A. tarafından yüzüne yumruk atıldığını belirtti.



Doktor Karaosmanoğlu, 'Hayati tehlike yoktur geçici hekim raporu' şeklinde rapor alarak H.A. ve M.A.'dan şikayetçi oldu. H.A. ve M.A. suçlamaları kabul etmezken, onlar da doktor Karaosmanoğlu'ndan şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan M.A. ve H.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdürdüğü öğrenildi.



VALİ USTAOĞLU: UYGULANAN ŞİDDETİ ESEFLE KINIYORUM



Bu aradan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Bugün, Atatürk Şehir Hastanesinde anestezi uzmanı olarak görev yapan bayan hekimimize hasta yakınları tarafından uygulanan şiddeti esefle kınıyorum. Konuyu adli makamlar nezdinde yakından takip etmekteyim. Doktorumuza geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum."