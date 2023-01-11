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Bir türlü bitmediniz. Hem halka cahil dedi, hem de Atatürk'ü hedef aldı

"Kanal Dünya" isimli bir YouTube kanalının yaptığı sokak röportajında konuşan bir şahıs halkın cahil olduğunu söyleyerek Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef aldı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 21:45
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Hem halka cahil dedi, hem de Atatürk'ü hedef aldı

Bir türlü bitmediniz. Hem halka cahil dedi, hem de Atatürk'ü hedef aldı
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Sosyal medyada yayınlanan sokak röportajları insanları hayrete düşürürken sosyal medyada gündem oluyor.

“Kanal Dünya” isimli bir YouTube kanalının yaptığı sokak röportajına katılan bir vatandaşın Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik söylemleri de sosyal medyada yoğun tepki aldı.

Söz konusu vatandaş röportaj sırasında ‘’Halk cahil, anne babalar cahil, bu ülkeyi Osman Gazi kurdu, Mustafa Kemal diye biri yoktur, onun adı Kamal’dır" dedi.

Bu sözlerin ardından tepki gösteren başka bir vatandaş. ‘’Sen ne mezunusun? Ne iş yapıyorsun? O bu ülkeyi kurtaran liderdir, dil uzatamazsın’’ dedi.

Sosyal medyada yayınlanan o röportaj kısa sürede gündem olmakla birlikte yoğun tepki çekti.

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asuman 1789
11.01.2023 21:53
Ya sabır ya sabır ya sabır ya sabır ya sabır  
 
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