Hem kilo verdiriyor hem de gençleştiriyor. 1 kaşık eklemek yetiyor

Editör: Ersoy Özdem

Sağlıklı yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştığı günümüzde hem daha sağlıklı beslenme hem de kolaylıkla kilo verme isteğini artırdığı biliniyor.

Vücudu ve özellikle kalbi gençleştiren bu gıda ile hem kilo verme hızınız artacak hem de sağlıklı bir yaşama adım atacağınızın altı çizildi.

Sağlıklı yaşam alışkanlıkları kapsamında geçmiş zamanlarda sıkça kullanılmış olan tedavi yöntemleri yeniden popüler olmaya başladığı ifade edildi.

Günde bir kaşık sumağı yoğurdun içine eklediğinizde, yaşlanma karşıtı ve kilo vermeye yardımcı olduğu bildirildi.

GÜNDE 1 KAŞIK SUMAĞI YOĞURT İLE TÜKETTİĞİNİZDE SAĞLADIĞI FAYDALARI:

-Kalp sağlığını korur

-Kilo vermeye yardımcıdır

-Kansere karşı koruyucudur

-Bağışıklığı güçlendirir

-Yaşlanma karşıtı etki gösterir

SUMAĞI FAYDALARI NELERDİR?

-İçinde yüksek miktarda C vitamini ve antioksidan bulunur.

-Kansere karşı korur.

-Sindirim sistemini düzenler.

-Mide problemlerini iyileştirir.

-Sumak, diş eti bakımını yapar.

-Boğaz ağrılarını hafifletir.

-Ateş düşürür.