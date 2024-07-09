Hem kiracı hem ev sahibi istinasız ödeyecek. Yüzde 80'lik çıldırtan zam

Ev kiralarına gelen yüzde 60 oranında zam haberinin ardından kendi evlerinde oturan ev sahiplerinin hem de kiracıların ödemesi gereken o ücrete yüzde 80 zam geldi.

Temmuz'la birlikte hem ev sahipleri hem kiracılar apartman aidatlarını yüzde 80 zamlı ödeyecek.

Geçim derdi altında ezilen ev sahipleri delinen bütçelerini kiracılara yaptıkları zamlarla telafi etmeye çalışıyor. Kirada oturan asgari ücretliler ise ne yapacağını şaşırmış durumda...

Akaryakıt ve elektriğe gelen zamlarla birlikte üretim kademesinde artan maliyetler zamlar da ardı ardına getirmeye başladı. Çalışan ücreti, temizlik malzemeleri ücreti, asansör bakım ücreti derken apartman yönetimleri de giderlere yetişemeyince apartman aidatları da yüzde 80'e yakın bir oranda arttı.

Apartman aidatlarına gelen devasa zam ise hem kiracıların hem ev sahiplerinin isyan etmesine neden oldu.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerdeki apartman aidatları ise neredeyse kiralarla yarışır hale gelince apartman sakinleri sosyal medyadan tepkilerini dile getirmeye başladı.

Daha 2024 yılı Ocak ayında emekli ve asgari ücrete yapılan zamların ardından birçok hizmete gelen zam gibi apartman aidatları da zamlanmıştı.

Apartman yöneticileri teker teker yeni aidat ücretlerini duyururken hem kiracılar hem ev sahipleri zam kararının geri çekilmesini talep ediyor. Yeni taşınan kiracılar ise taşınmaları ile birlikte otomatik olarak apartman aidat ücretlerini de kabul etmiş sayılıyor.

Apartman yöneticileri ise her yıl, asansör bakım ücretleri, apartman bakım ücretleri, dış cephe ve çatı tamiri gibi giderler nedeni ile aidat ücretlerini artırabiliyor.