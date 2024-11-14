Hem trafiği hem de kendini tehlikeye attı cezayı da yedi

Kaynak: AA
Hem trafiği hem de kendini tehlikeye attı cezayı da yedi

Beylikdüzü'nde, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 4 bin 392 lira ceza kesildi.

Beylikdüzü'nde motosikletin ön tekerleğini kaldırarak, hem kendini hem de çevresindeki araçların sürücülerin hayatlarını tehlikeye atan sürücü yakalandı. Cezayı da yedi.

Beylikdüzü'nde, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 4 bin 392 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hasan Tahsin Caddesi'nde motosikletinin önünü kaldırarak ilerledikten bir süre sonra kaza yapan sürücünün görüntülerinin sosyal medyada yayımlanması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma sonucu kimliğini belirledikleri sürücü O.K'yi yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplamda 4 bin 392 lira ceza kesildi.

O.K. hakkında tehlikeli araç kullandığı gerekçesiyle de adli işlem başlatıldı.

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