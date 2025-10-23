Bu güne kadar karşımıza çıkan hiçbir Renault modeline benzemeyen yeni Clio iddialı tasarımı ve yerli üretim olmasının avantajıyla en çok satan otomobil olma ünvanını artıracak gibi görünüyor.

8 Eylülde tanıtılan yeni Renault Clio 2026 yılının hemen başında ilk çeyrekte Türkiye’de satışa sunulacak. Aracın en büyük artısı yerli üretim olmanın verdiği avantajla ÖTV’siz olarak satın alınabilecek olması. Bu hakka sahip olan insanların tercihlerinde en önlere yerleştireceği kadar güzel bir araç olmuş yeni Clio.

Aracın boyutlarına baktığımızda artık daha büyük ve daha ferah bir otomobilin karşımızda olduğunu görüyoruz.

Yeni Renault Clio’da uzunluk 4.116 mili metreye ulaşmış, genişlik 1.768 mili metre olmuş, aks aralığı ise 8 mili metre artırılarak 2.591 mili metreye çekilmiş.





İç mekana baktığımızda bu zamana kadarki en güzel Clio versiyonun karşımızda olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz.

Önceki nesillerde dikine konumlanan orta ekran, yeni versiyonda yatay olarak konumlandırılmış ve dijital kadranlarla aynı çerçeve içerisine alınmış. İki ekranın boyutu toplamda 20 inçin üzerine çıkıyor.

Yakıt tiplerine baktığımızda yeni Renault Clio’da artık dizel motorun hayatımızdan çıktığını görüyoruz. Dizelin yerine hakiki hybrid diyebileceğimiz gerçekten yakıt ekonomisi sağlayan hem performanslı hemde az yakan bir motor gelmiş. Bu motorun bizim ülkemiz vergi sistemi açısından maalesef küçük bir kusuru bulunuyor. Nedir o derseniz? Motor hacim büyüklüğü derim. 1.8 litrelik motor hacmiyle maalesef MTV ödemelerinde biraz yüksek rakamlar çıkacak karşımıza.

160 beygir gücünde 170 Nm tork değerine sahip bu motor her türlü ihtiyaca tam cevap verebiliyor. Performans isterseniz 0 – 100 hızlanması sadece 8.3 saniye. Ekonomi isterseniz 100 km de sadece 3.9 litre benzin tüketerek gezebiliyorsunuz. Tek bir depoyla 1.000 km yol katediyor. Aracı geri vitese taktığınız zaman sadece elektrikli motor çalışıyor ve araç sıfır yakıtla hareket ediyor.