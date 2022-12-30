Araç sahipleri bu parayı geri alabilirsiniz. Hemen başvurun

ATV Haber’in haberine göre, AVM'lerin otoparklarının ilk 3 saati ücretsiz olmasına rağmen İstanbul'da bazı AVM’ler geçen süreye bakmadan aracını otoparka bırakanlardan para talep ediyor.



İşi gelir kapısına çevirenler öyle ki otopark girişine fiyat listesi dahi asıyor. Bir AVM'de 1-2 saat için 35 TL, 2-3 saat için 65 TL talep edilirken bir sürücünün yarım saat kalmasına rağmen 25 TL ödediğini söyledi.



HEMEN ŞİKAYETTE BULUNUN

Yasal olmamasına rağmen uygulanan bu sistemin, bir cezai yaptırımı var ancak ceza, şikayet gelir tespit edilebilirse uygulanıyor.

Sürücülerin ödedikleri paraları alabilmek için CİMER veya Alo 173'e şikayette bulunmaları veyahut tüketici hakem heyetine başvurmaları yeterli.

