Hemzemin geçitte feci kaza: Tren otomobili 50 metre sürükledi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hemzemin geçitte feci kaza: Tren otomobili 50 metre sürükledi

Van’ın İpekyolu ilçesinde hemzemin geçitte geçmeye çalışan bir otomobile yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle yük treni otomobili 50 metre sürükledi. Kazada sürücü ve yanında bulunan yolcu şans eseri yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, İpekyolu ilçesine bağlı Yalım Erez Mahallesi'nde meydana geldi. İran-Van seferini yapan yük treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile çarptı.

Trenin çarpmasıyla yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan 1 kişi yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis, Tuşba ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

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Olay yeri gelen ekipler, sıkışma ve yaralı olmayınca normale dönerken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Hemzemin geçitte feci kaza: Tren otomobili 50 metre sürükledi

Hemzemin geçitte feci kaza: Tren otomobili 50 metre sürükledi

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