Hemzemin geçitte feci kaza: Tren otomobili 50 metre sürükledi

Edinilen bilgiye göre kaza, İpekyolu ilçesine bağlı Yalım Erez Mahallesi'nde meydana geldi. İran-Van seferini yapan yük treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile çarptı.
Trenin çarpmasıyla yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan 1 kişi yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis, Tuşba ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
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Olay yeri gelen ekipler, sıkışma ve yaralı olmayınca normale dönerken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.