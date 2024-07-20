İzmir'de hemzemin geçit faciası: 3 kişi öldü

İzmir'in Menemen ilçesinde hemzemin geçit faciası yaşandı. Aynı aileden üç kişi can verdi.

Menemen'deki kaza Yahşelli mahallesi'ndeki hemzemin geçitte yaşandı.TCDD'ye ait yolcu treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil kağıt gibi parçalandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri çağırıldı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede, araç içerisinde bulunan aynı aileden sürücü Mehmet Akkurt, eşi Bediha Akkurt ve annesi Emine Akkurt'un hayatlarını kaybettiklerini tespit etti. Ekipler uzun uğraşlar sonucu hayatını kaybeden üç kişiyi araçtan çıkardı. Cenazeler ise İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.