Hemzenin geçitte kamyonetin devrilmesi sonucu tren seferleri durduruldu

Kaynak: İHA
Hemzenin geçitte kamyonetin devrilmesi sonucu tren seferleri durduruldu
Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan hemzenin geçitte kaza yapan kamyon demiryolu üzerine devrildi. Kaza sonucu geçitte tren seferleri askıya alındı.

Nazilli ilçesinin doğu girişinde bulunan tren yolu hemzemin geçinde saat 17 sularında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, H.İ.G. idaresindeki 09 E 0992 plakalı odun yüklü kamyon Denizli yönünden geldiği esnada Nazilli ilçe merkezine seyir halindeyken hemzemin geçitte rayların üzerine devrildi.

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Kaza sonucu kamyondaki odunlar rayların üzerine dağılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken hemzemin geçidinden geçecek olan Denizli-İzmir tren seferleri her iki yönde durduruldu.

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Kaza alanına sevk edilen iş makinaları ve vatandaşların çabaları ile hemzemin geçide dağılan odunlar kaldırıldı. Rayların üzerine devrilen kamyonun da kaldırılmasından sonra 1 saat 15 dakika sonra Denizli-İzmir ve İzmir-Denizli seferleri kontrollü şekilde başlatıldı

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Kaza sonucu kapanan geçidi kullanacak çok sayıda tır ve araç da bir saat süren bekleyişten sonra yollarına devam edebildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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