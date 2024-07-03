Henry gözünü zirveye dikti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Henry gözünü zirveye dikti

Fransa futbolunun efsane isimlerinden Thierry Henry, teknik direktör olarak görev alacağı Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında altın madalya kazanmak istediklerini açıkladı.

Henry, geçen hafta iki yıllık bir sözleşmeyle Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın başına geçti. ​​2024 Paris Olimpiyatlarında Fransa takımının başında bulunacak yıldız isim amacının altın madalya olduğunu açıkladı.

Fransız Olimpiyat Futbol Takımı en son 1984'te Los Angeles'ta düzenlenen Olimpiyatlarda altın madalya kazandı.

Henry yaptığı açıklamada "Olimipiyatlardaki son şampiyonluğumuzun üzerinden bir hayli zaman zaman geçti. Bir yerde bir sorun var. Bunun üstesinden gelmemiz lazım. Podyumda olmak olağanüstü bir şey olacak, özellikle de evimizdeki bir organizasyonda" diye konuştu.

Henry, selefi Sylvain Ripoll'un takımlarla yaşadığı sorunları yaşamayacağını konusunda iddialı olduğunu belirtti. Ripoll, kulüplerin oyuncularının gitmesine izin vermemesi nedeniyle en iyi oyuncularını Tokyo Oyunları'na götürememişti.

Henry ayrıca kendisinin ve Fransız Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo'nun benzer bir fiyaskoyla karşı karşıya gelinmemesi için Fransız futbol kulüpleriyle görüştüklerini de sözlerine ekledi.

afp-en-ba3f086be168185d9814a53dfb18564c335aa44e.jpg

Son Haberler
Elektrik faturası o kişilere bedava oldu. Tek kuruş ödemeyecekler Gündem
Elektrik faturası o kişilere bedava oldu. Tek kuruş ödemeyecekler
Samsun'da otomobil TIR dorsesine çaptı. 5 yaralı Yerel Haberler
Samsun'da otomobil TIR dorsesine çaptı. 5 yaralı
Avrupa borsaları seçim öncesi günü yüksek kapattı Ekonomi
Avrupa borsaları seçim öncesi günü yüksek kapattı
61 yaşındaki Jose Mourinho 'Senin için hazırım' diyerek paylaştı Spor
61 yaşındaki Jose Mourinho 'Senin için hazırım' diyerek paylaştı
Ayşe ateş isyan etti. “Neredeyse Ayşe Ateş öldürdü diyecekler” "Savcılar torbacıların beyanlarını "ayet" kabul ediyor" Gündem
Ayşe ateş isyan etti. “Neredeyse Ayşe Ateş öldürdü diyecekler” "Savcılar torbacıların beyanlarını "ayet" kabul ediyor"
Kerem Aktürkoğlu reddetti Spor
Kerem Aktürkoğlu reddetti
Tahliye bekleyen Dilan Polat'a şok. İstenen ceza belli oldu Gündem
Tahliye bekleyen Dilan Polat'a şok. İstenen ceza belli oldu