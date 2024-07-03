Henry gözünü zirveye dikti

Henry, geçen hafta iki yıllık bir sözleşmeyle Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın başına geçti. ​​2024 Paris Olimpiyatlarında Fransa takımının başında bulunacak yıldız isim amacının altın madalya olduğunu açıkladı.

Fransız Olimpiyat Futbol Takımı en son 1984'te Los Angeles'ta düzenlenen Olimpiyatlarda altın madalya kazandı.

Henry yaptığı açıklamada "Olimipiyatlardaki son şampiyonluğumuzun üzerinden bir hayli zaman zaman geçti. Bir yerde bir sorun var. Bunun üstesinden gelmemiz lazım. Podyumda olmak olağanüstü bir şey olacak, özellikle de evimizdeki bir organizasyonda" diye konuştu.

Henry, selefi Sylvain Ripoll'un takımlarla yaşadığı sorunları yaşamayacağını konusunda iddialı olduğunu belirtti. Ripoll, kulüplerin oyuncularının gitmesine izin vermemesi nedeniyle en iyi oyuncularını Tokyo Oyunları'na götürememişti.

Henry ayrıca kendisinin ve Fransız Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo'nun benzer bir fiyaskoyla karşı karşıya gelinmemesi için Fransız futbol kulüpleriyle görüştüklerini de sözlerine ekledi.