Hentbol antrenörüne 27 ay hapis cezası: Elazığ'da kız öğrencileri tacizle suçlanıyordu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hentbol antrenörüne 27 ay hapis cezası: Elazığ'da kız öğrencileri tacizle suçlanıyordu

Elazığ'da kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan hentbol antrenörü İ.B.'ye 27 ay hapis cezası verildi. İ.B., suçsuz olduğunu belirterek beraatını istedi.

Geçtiğimiz aylarda bir spor kulübündeki 4 kız öğrenci, İ.B. hakkında cinsel taciz iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu.

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Gözaltına alınan İ.B., mahkemeye çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elazığ Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, İ.B. 3 ayrı öğrenciye cinsel istismar suçundan beraat ederken, cinsel taciz suçundan toplamda 27 ay hapis cezası aldı.

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"MAĞDURLAR BANA İFTİRA ATMIŞTIR"

Mahkemede savunma yapan İ.B., suçsuz olduğunu ve beraatını istediğini belirtti. İ.B., "26 yıldır bu işi yapıyorum, hiçbir zaman bir sıkıntı yaşamadım. Mağdurlar bana iftira atmıştır. Tüm öğrencilerim benim evladımdır. Beraatımı istiyorum" dedi.

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"BERAATİMİ İSTİYORUM"

Mahkeme heyetinin son sözleri üzerine İ.B., "Vicdanım çok rahat, hiçbir öğrencime cinsel veya fiziksel bir davranışta bulunmadım. Mesleğime geri dönmem durumunda hepsi benim evlatlarım olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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