Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş oldu

Kaynak: İHA
Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş oldu

İzmir’de gerçekleştirilen HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası’nda şampiyon Beşiktaş oldu.

HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası final müsabakası İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda oynandı. TRTSpor Yıldız’dan canlı olarak yayınlanan maça iyi başlayan Beşiktaş ilk yarıyı Beykoz Belediyesi karşısında 19-10 önde kapattı.
Siyah-beyazlılar, maçı da 34-23 kazanarak kupanın sahibi oldu.

BEŞİKTAŞ KUPAYI ALDI

Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreni ile takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Finalin en değerli oyuncusu seçilen Beşiktaş’ın sol oyun kurucusu Tobias Cvetko’ya plaketini İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici takdim etti. HDI Sigorta Özel Kaleci ödülünü ise Beşiktaş kalecisi Enis Yatkın aldı. Enis’e plaketini HDI Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay takdim etti.

Şampiyon Beşiktaş şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, THF Başkanı Mesut Çebi ve HDI Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay’ın elinden aldı.

Son Haberler
Serdar Ali Çelikler'den Bernardo Silva iddiası
Serdar Ali Çelikler'den Bernardo Silva iddiası
Kurban Bayramı ikramiyesi bu emeklilere ödenmeyecek!
Kurban Bayramı ikramiyesi bu emeklilere ödenmeyecek!
Perşembe geceleri hep aynı saatte mezardan ışık çıkıyor!
Perşembe geceleri hep aynı saatte mezardan ışık çıkıyor!
Yatsı namazına giden adamın evi alev alev yandı
Yatsı namazına giden adamın evi alev alev yandı
Dünyanın en büyük ve en küçük köpeği yan yana geldi
Dünyanın en büyük ve en küçük köpeği yan yana geldi