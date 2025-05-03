Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş oldu

HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası final müsabakası İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda oynandı. TRTSpor Yıldız’dan canlı olarak yayınlanan maça iyi başlayan Beşiktaş ilk yarıyı Beykoz Belediyesi karşısında 19-10 önde kapattı.

Siyah-beyazlılar, maçı da 34-23 kazanarak kupanın sahibi oldu.

BEŞİKTAŞ KUPAYI ALDI

Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreni ile takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Finalin en değerli oyuncusu seçilen Beşiktaş’ın sol oyun kurucusu Tobias Cvetko’ya plaketini İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici takdim etti. HDI Sigorta Özel Kaleci ödülünü ise Beşiktaş kalecisi Enis Yatkın aldı. Enis’e plaketini HDI Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay takdim etti.

Şampiyon Beşiktaş şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, THF Başkanı Mesut Çebi ve HDI Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay’ın elinden aldı.