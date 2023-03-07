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Saadet Işıl Aksoy isyan etti. "Hepimizin şurasına geldi, artık yeter"

Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, dün Bebek’te görüntülendi. Deprem felaketi yüzünden üzüntülü günler geçirdiğini söyleyen oyuncu yardımlarıyla reklam yaptıkları iddia edilen kişilerle ilgili konuştu.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 09:25
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"Hepimizin şurasına geldi, artık yeter" Saadet Işıl Aksoy isyan etti

Saadet Işıl Aksoy isyan etti. ''Hepimizin şurasına geldi, artık yeter''
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Saadet Işıl Aksoy, dün Bebek’te görüntülendi. Deprem felaketinden çok etkilendiğini söyleyen oyuncu, "Çok üzgünüz. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz ama böyle demek de biraz insanı kötü hissettiriyor. Oradakilerin yaşadıklarını düşününce, işin gerçeği bizim üzülmemizin pek bir önemi yok. Hayata devam etmeye çalışıyoruz" dedi. 

Sosyal medyada insanların normal yaşantısına hızla dönmesi tartışmaları hakkında da konuştu.

Aksoy, “İnsan bu kadar toplumsal bir acı yaşayınca biraz birlik olma duygusu gelişiyor.  Unuttuklarımızı bir hatırlayalım istiyoruz. O birliğin içerisinde de saygı duyarak hareket etmek lazım" dedi. 

"ARTIK YETER  İNSAF"

Bazı ünlü isimlerin reklam için deprem bölgesine gittiği iddiaları hakkında da yorum yapan oyuncu, "Böyle şeyleri konuşmak bile yanlış. "Konuşulması gereken bir sürü şey varken, bunlar detay konuşmalar... Ayıp ya! O kadar büyük bir acı var, o kadar büyük bir mücadele var.
"O onu çekmiş, bu bunu çekmiş. Çekiyorsa da çeksin arkadaş, konuşulacak konular bunlar değil. Artık hepimizin şurasına kadar geldi. Artık yeter insaf” dedi.

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