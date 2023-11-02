Hepsi Grubu'nun eski üyesi Cemre Kemer ikinci kez anne oluyor

Hepsi Grubu'nun eski üyesi Cemre Kemer, sosyal medya hesabından ikinci kez anne olacağını duyurdu.

Hepsi Grubu'nun eski üyesi Cemre Kemer ikinci kez anne oluyor

Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyesi Cemre Kemer, 2020 yılınca reklamcı Emir Medina ile nikah masasına oturdu.

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2021 yılında ilk bebeğini kucağına alan Kemer, ikinci kez anne oluyor.

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ÜNLÜ İSİMLERDEN TEBRİK YORUMU YAĞDI

Güzel haberi kızı Karla ile çektiği videoyla duyuran Kemer, "Hamileler toplansın, yeniden başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Cemre Kemer'in paylaşımına Özge Özpirinçci, Pınar Sabancı, Aslışah Alkoçlar, Burcu Kara ve Seda Bakan gibi isimlerden tebrik mesajı yağdı.

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