Hepsi kapatıp gitti. Sadık abi bu bilgiyi Gaye hanıma verdin mi?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden kapanan ve kurulan şirket sayısı açıklaması...İstatistiklere göre kasım ayında tam 2 bin 417 olarak kayıtlara geçti. Evet bu durumda birilerinin haberi var mı? Kurulan şirket sayısında da bir önceki aya göre kasımda büyük düşüş olduğu açıklandı.

TOBB AÇIKLADI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, kasım ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, kasımda bir önceki aya kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 6,5 ve kooperatif sayısı yüzde 18,8 azalırken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9 arttı.

Aynı dönemde hem kapanan şirket sayısı yüzde 7,6 artarken, kooperatif sayısı da yüzde 5,9 düştü.

Kasımda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 21 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 31,3 gerilerken, kooperatif sayısı yüzde 27,5 artış kaydetti.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 46,7 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 294 artarken, kooperatif sayısında yüzde 20,8 azalış görüldü.

KASIMDA İKİ ŞEHİRDE ŞİRKET BİLE KURULMADI

84,6'sı limited şirketler, yüzde 12,9'unu Anonim Şirketler, Kasım ayında 10 663 şirket kuruldu. Bu şirketlerin yüzde üzde 2,4 kooperatifler oluşturdu.Kurulan şirketlerin yüzde 38,3 İstanbul'da yer aldı.

Kasımda kapanan şirket ve kooperatiflerin 825'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 323'ünün inşaat, 357'sinin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 4 bin 608'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 1166'sının inşaat, 1059'unun imalat sektöründe faaliyet gösterdiği kayıtlara geçti.

Kasımda ayında kurulan kooperatiflerinin 183'i konut kooperatifi olarak kayıtlara geçti. rak işbaşı yaptı.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

TOBB verilerine göre geçen ay Türkiye'de 895 yabancı ortak sermayeli şirketin, 514'ü yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarınca kuruldu. Şirketlerden 45'i İran, ve 32'si Rusya Federasyonu ortaklı oldu