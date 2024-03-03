Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Big Tech’e dikkat çekti

Kaynak: AA
Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Big Tech’e dikkat çekti
Hepsiburada Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, teknoloji geliştirme ve yaratımının tüm ülkelere açık olması gerektiğini belirtti.

Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin yerli e-ticaret platformu Hepsiburada'nın ana sponsorluğunda Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024 kapsamında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Hanzade Doğan'ın katılımıyla "Uluslararası Ticaret, Bağlantısallık ve Karşılıklı Bağımlılık" paneli düzenlendi.
Doğan, panelde yaptığı konuşmada, küresel ticaret ve teknolojiye dayalı ticaretin geleceği üzerine değerlendirmelere değindi.
Küresel ticaretin coğrafi ayrışma ve siyaset temelli olduğunu vurgulayan Doğan, dünya ekonomisinin yapısal bir değişimle karşı karşıya olduğunu belirtti.
Küresel ticaret anlayışının, mal ve hizmetten ziyade veri, yazılım, teknoloji ve yeni teknolojiler tabanlı hizmetlere doğru genişletilmesi gerektiğini belirten Doğan, "Teknoloji geliştirme ve yaratımı tüm ülkelere açık olmalı. Birkaç mega gücün tekelinde olmamalı. 'Big Tech' olarak da bilinen büyük teknoloji şirketleri, teknoloji odaklı küresel refahın geleceği için yapısal bir tehdit olma riski taşıyor. 'Big Tech', teknoloji milliyetçiliğinin aracı haline gelmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.
Doğan, teknoloji yaratımını ve yatırımını hem jeopolitik aşırılıklardan hem de 'Big Tech'in aşırılıklarından kurtarılması gerektiğini ve teknolojiye yeni girenlere ve görece daha küçük ülkelerdeki oyunculara küresel ilerlemeye katkıda bulunmaları amacıyla hem ulusal hem de uluslararası düzeyde adil bir rekabet ortamı sağlanması büyük önem taşıdığını söyledi.

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