Hepsiburada’da ‘Gümbür Gümbür Ramazan İndirimleri’ başladı

Hepsiburada'nın “Gümbür Gümbür Ramazan İndirimleri” kampanyası, market, ev-yaşam, elektronik ve moda kategorilerinde geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Ramazan sofralarının vazgeçilmez ürünleri, Ramazan paketleri, sahur ve iftar hazırlıkları için gerekli ürünler, yemek pişirmeye yardımcı küçük ev aletleri, gıda ve içecek ürünleri, çay ve kahve makineleri ve HepsiTürkiye'den coğrafi işaretli ürünleri özel fiyatlarıyla platformda kullanıcıları bekliyor.

RAMAZAN SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZLERİ

Ramazan'ın ruhunu yansıtan, geleneksel lezzetlerle dolu sofraları bereketlendirecek ürünler, Hepsiburada’da kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Ramazanın vazgeçilmezi hurmalar, geleneksel tatlıların yanı sıra sağlıklı atıştırmalıklar ve sofraları zenginleştirecek birçok seçenek platformda satışa sunuluyor.

İFTAR HAZIRLIĞINA YARDIMCI ÜRÜNLER

İftar sofralarını renklendirecek, lezzetli ve sağlıklı ürünlerle birlikte iftara hazırlanırken zamanın en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak pratik ve hızlı küçük ev aleti alternatifleri Hepsiburada’da müşterilere sunuluyor. İftariyelikler ve bakliyatların yanı sıra pratik mutfak aletlerinden airfryer ve mutfak robotları gibi ürünler seçenekler arasında yer alıyor.

SAHUR HAZIRLIĞINA YARDIMCI ÜRÜNLER

Sahur hazırlıkları kolaylaştıracak ve güne başlamayı destekleyecek ürünler Hepsiburada’da müşterileri bekliyor. Sahur için kahvaltılık ürünlerden sağlıklı ve enerji veren atıştırmalıklara kadar birçok seçenek Hepsiburada'da kullanıcılara sunuluyor. Hepsiburada’da ihtiyaçlarını “peşin fiyatına 3 ay ertele, 6 taksitle öde” fırsatından yararlanmak için "Gümbür Gümbür Ramazan İndirimleri" kampanyasına linkten ulaşılabiliyor. Ayrıca kullanıcılar Hepsiburada limitiyle kredi kartı limitlerine takılmadan taksit avantajıyla alışveriş yapabiliyor.