Hepsiburada'da üst düzey atama! Şirketten açıklama geldi

Hepsiburada, ayrılma kararı alan Operasyon Grup Başkanı Mehmethan Yallagöz'ün yerine, 25 Mart 2024 itibarıyla Lojistik Grubu CEO'su olarak Hakan Karadoğan’ın atandığını duyurdu.

Karadoğan, Hepsiburada operasyon ve şirketin kargo taşımacılığı hizmeti veren HepsiJET’in sorumluluklarını alacak.

Bunun yanı sıra Karadoğan, Hepsiburada’nın B2B müşterilerine depolamadan, sipariş karşılamaya, paketlemeden hızlı teslimata kadar uçtan uca lojistik çözümler sunan ve 7/24 hizmet sağlayan tüm lojistik şirket ve süreçlerinin liderliğini de üstlenecek.

6 YILDIR AMAZON'DA ÇALIŞIYORDU

Üretim, tedarik zinciri yönetimi ve lojistik konularında 30 yıllık küresel ve yerel deneyime sahip olan Hakan Karadoğan, son 6 yıldır Amazon Türkiye Operasyonlar Genel Müdürü görevini yürütüyordu.

"LOJİSTİK VE FİNTECH HİZMETLERİ SUNMA STRATEJİMİZ ÇERÇEVESİNDE ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK"

Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, atamayla ilgili yaptığı açıklamada "Hakan Karadoğan Hepsiburada'nın güçlü lojistik operasyonlarını, depolamadan sipariş karşılama ve teslimata kadar tüm lojistik süreçlerde verdiğimiz B2B hizmetlerimizi daha da güçlendirerek büyüme yolculuğumuza liderlik edecek. Hepsiburada olarak son 1 yıl içerisinde, e-ticaret yapmak isteyen şirketlere anahtar teslimi lojistik ve fintech hizmetleri sunma stratejimiz çerçevesinde çok önemli adımlar attık. Hakan’ın liderliğiyle bu atılımımızı daha da güçlendirerek sektörümüzde fark oluşturan çözümler geliştirmeye devam edeceğiz. Hakan’ın küresel ve yerel deneyiminin, lojistik şirketlerimizin daha ileri bir noktaya taşınmasına, büyüme potansiyelimizi güçlendirme ve şirketlere sunduğumuz anahtar teslim lojistik hizmetlerimizi ölçeklendirme stratejilerimize büyük katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Kendisine ‘E-ticaretin milli takımına hoş geldin’ demekten mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Gökçetekin, "Bu vesileyle Mehmethan Yallagöz’e de Hepsiburada’nın operasyonlarını şekillendirdiği, teslimat süreçlerinde üstün deneyim sağladığı, HepsiJET’in büyümesine kıymetli katkılarda bulunduğu ve Hepsiburada ekiplerine kattıkları için çok teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.