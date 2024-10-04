Hepsiburada'dan 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde dayanışma çağrısı

Hepsiburada, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde "Patili Dostlara Destek" kampanyasına katılma çağrısında bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşterilerinin ve iş ortaklarının da desteğiyle toplanan binlerce kilo mamayı ve onlarca destek malzemesini Kurtaran Ev Derneği'nin yaşam alanlarındaki hayvanlara ulaştıran Hepsiburada, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde dayanışmayı büyütmeyi hedefliyor.

Kampanyadan indirimli özel fiyatlarla verilen siparişler, herhangi bir teslimat adresi seçmeye gerek kalmadan doğrudan Kurtaran Ev Derneği'ne ulaştırılıyor. Hepsiburada, alışverişlerden herhangi bir gelir elde etmezken HepsiJET siparişleri ücretsiz teslim ediyor. Derneğin ihtiyaçlarına göre ürünlerin sürekli güncellendiği Patili Dostlara Destek kampanyası sayesinde desteklerin sürdürülebilir kılınması amaçlanıyor.

Hepsiburada, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde geleneği devam ettirerek, çalışanların köpeklerini de ofise davet etti.

Şirketin sivil toplum kuruluşlarını e-ticarete kazandırmak ve daha fazla kişiye erişimlerini sağlamak için tasarladığı HepsiYürekten programı kapsamında Kurtaran Ev Derneği de mağaza açtı. Mağazadan, destek kartı adı verilen kartpostallardan satın alan hayvenseverler derneğe destek sağlıyor. Destek kartlarından elde edilen gelir, yine derneğin ana amaçları doğrultusunda kurtarılan hayvanların yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarda kullanılıyor.